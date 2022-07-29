Румыния и Молдавия объявили о намерении объединить свои энергосистемы
Бухарест, 29 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Бухарест и Кишинев создадут единую энергетическую систему, призванную защитить региональный рынок от «геополитических вызовов». Об этом говорится в предварительном коммюнике встречи президентов Румынии и Молдавии 29 июля, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, соответствующая инициатива принадлежит главе румынского государства Клаусу Йоханнису.
«Нашим государствам необходимо развивать общие связи во всех сферах, и особенно в энергетике», — заявил, в частности, Йоханнис.
По словам президента Молдавии Майи Санду, возможность реализации нового проекта «позволит Молдавии сделать очередной шаг на пути интеграции Кишинева в ЕС».
Напомним, 29 июля Санду прибыла в Бухарест с официальным визитом. Повестка дня пребывания молдавского лидера в Румынии не разглашается.