Бухарест, 29 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Бухарест и Кишинев создадут единую энергетическую систему, призванную защитить региональный рынок от «геополитических вызовов». Об этом говорится в предварительном коммюнике встречи президентов Румынии и Молдавии 29 июля, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующая инициатива принадлежит главе румынского государства Клаусу Йоханнису.

«Нашим государствам необходимо развивать общие связи во всех сферах, и особенно в энергетике», — заявил, в частности, Йоханнис.

По словам президента Молдавии Майи Санду, возможность реализации нового проекта «позволит Молдавии сделать очередной шаг на пути интеграции Кишинева в ЕС».

Напомним, 29 июля Санду прибыла в Бухарест с официальным визитом. Повестка дня пребывания молдавского лидера в Румынии не разглашается.