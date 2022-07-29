Москва, 29 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Российская студия-разработчик игр Cyberia Limited показала первые концепт-арты и модели персонажей экшен-RPG о Смутном времени под названием «Смута». Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба студии Cyberia Limited Герой игры «Смута»

Как указано на сайте проекта, игра будет основана на одном из первых в России приключенческих романов — книге Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». «Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси», — говорится в описании «Смуты».

Пресс-служба студии Cyberia Limited Концепт-арт игры «Смута»

Ранее пользователи Сети заметили, что Cyberia Limited отключила сайт после анонса игры «Смута», на которую было выделено 260 млн рублей. В Сети появились слухи о «пропаже» компании, однако её представители опровергли их и заявили, что готовят некое «заявление».