Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону может смягчить меру пресечения военнослужащему штаба Южного военного округа, ставшему фигурантом уголовного дела о хищении 2 млн рублей у Минобороны России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 29 июля.

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«1 августа состоится апелляционное рассмотрение жалобы на постановление судьи Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в сообщении.

Следователи полагают, что генерал-лейтенант использовал около 2 млн рублей, принадлежащих Минобороны РФ, для благоустройства собственного земельного участка и дома.