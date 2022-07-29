Кострома, 29 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На четырёх официальных пляжах в Костромской области обнаружили нарушения. Об этом со ссылкой на региональную комиссию по приемке и обследованию пляжей сообщает «СМИ44».

Наталья Диева ИА REGNUM Пляж в Костроме

На пляжах в Нейском и Судиславском районах не было достаточного количества спасателей, а в первом случае сотрудник спасстанции не смог показать удостоверение о прохождении обучения. Около места отдыха в Парфеньевском районе не был организован график патрулирования, в Чухломе спасательного поста не имелось.

Ответственность за содержание мест отдыха лежит на муниципалитетах. Исправить ситуацию чиновники должны в ближайшее время. В случае, если недостатки не будут устранены, материалами, собранными во время приёмки, займётся прокуратура.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС, всего на территории области открыто 32 официальных места для купания. С начала сезона в регионе погибли 14 человек, все трагедии случились на «диких» пляжах.