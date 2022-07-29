Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого принял около 100 заявлений от абитуриентов из Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик и Украины, которые хотят поступить в вуз по квоте, сообщили 29 июля ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Главный корпус СПбПУ Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, в марте 2022 года правительство РФ выпустило постановление, согласно которому на обучение по образовательным программам высшего образования российских вузов, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году предусмотрена упрощенная процедура подачи документов выпускников школ и колледжей ДНР, ЛНР и Украины.

Как рассказали ИА REGNUM в вузе, в СПбПУ поступило более 75 тыс. заявлений от более чем 21 тыс. абитуриентов, в том числе около 100 заявлений подали по квоте абитуриенты из ДНР, ЛНР и Украины.

«332 бюджетных места выделили в СПбПУ для детей участников специальной военной операции», — отметили в пресс-службе указав, что в Министерстве науки и высшего образования РФ назвали Политех лидером по числу поданных заявлений среди университетов Петербурга.

В целом среди абитуриентов наиболее популярным институтом в этом году стал Институт компьютерных наук и технологий СПбПУ, а на направление «Программная инженерия» подали более 4,2 тыс. заявлений. На каждое из направлений «Менеджмент» и «Экономика» поступило более 2,5 тыс. заявок.

Напомним, приемная кампания 2022 еще не завершена, но уже 30 июля будут известны первые зачисленные студенты этого года, поступившие по квотам и без вступительных испытаний.

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