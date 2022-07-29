Анкоридж, США, , 17:07 — REGNUM На Аляске впервые обнаружили европейских травяных (зелёных) крабов, которые могут нанести ущерб коммерческому и натуральному рыболовству. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Краб на песке Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ученые несколько лет пытались найти крабов на Аляске. В июле 2022 года на юго-востоке штата у острова Аннет были обнаружили три раковины инвазивных европейских зеленых крабов, которые могут представлять угрозу для экосистем и коммерческого рыболовства. В поисках пищи они могут разрушать среду обитания сельди и лосося.

«Они также представляют угрозу для других моллюсков и ракообразных. Они хищники и поедают молюсков», — рассказала Линда Шоу, биолог Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Власти штата просят уведомлять о подобных находках из-за нарастающей угрозы. Ранее в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за нашествия травяного краба. Штат выделил 8,5 миллионов долларов на борьбу с распространением этого вида. В 2021 году недалеко от города Беллингема (штат Вашингтон — прим. ИА REGNUM) было выловлено около 70 тыс. крабов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что нашествие гигантских африканских наземных улиток наблюдается на побережье Мексиканского залива в американском штате Флорида.

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