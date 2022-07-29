Самара, , 14:58 — REGNUM В пилотном проекте «Приходящий друг» задействовано свыше 30 волонтеров старшего возраста в Самаре. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Пенсионеры

Отмечается, что данный проект помогает маломобильным пожилым людям избежать одиночества и дефицита общения, которые негативно сказываются на их психическом состоянии, здоровье и отношении к жизни.

Сообщается, что данный проект уникален тем, что активную дневную занятость его участников организовывают волонтеры пожилого возраста, которые близки им как по возрасту, так и по интересам и взглядам на жизнь.

«Все это помогает предотвратить помещение в стационарные учреждения одиноких пожилых людей и позволяет не допустить их социальную изоляцию», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что пока проект действует только в Самаре, в нем задействовано свыше 30 волонтеров старшего возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный проект появился в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография».