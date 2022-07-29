Нур-Султан, , 14:55 — REGNUM Оператор по вывозу мусора Caspiy Operating, работающий в Актау Мангистауской области Казахстана приостановил свой деятельность из-за того, что машины предприятия перестали пускать на мусорный полигон. Об этом сообщает городской новостной интернет-портал «Лада».

Мусор

«Вывоз мусора остановлен на неопределённый срок. Заранее приносим свои извинения», — сказали в компании журналистам.

Представитель Caspiy Operating сообщил, что мусоровозы прекратили пускать на полигон утром 29 июля. Уведомления по этому поводу компания не получала.

Напомним, январские протесты в Казахстане начались с Мангистауской области. Там жители начали возмущаться из-за роста цен на газ для автомобилей.

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