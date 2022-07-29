Донецк, 29 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования открыли огонь по Донецку. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:30 зафиксирован удар с украинских позиций в Первомайском. По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Донецкой Народной Республики оказались под обстрелом украинских войск.