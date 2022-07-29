Лондон, 29 июля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Неприятно видеть сотрудничество британской теннисистки Эммы Радукану и российского тренера Дмитрия Турсунова. Об этом 29 июля заявил председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании Джулиан Найт.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Неприятно видеть, как русский тренирует восходящую звезду номер один в Великобритании», — приводит слова Найта The Telegraph.

По его словам, можно надеяться, что британская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) проконтролирует этот вопрос и посоветует теннисистке, как лучше действовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радукану, которая является 10-й ракеткой мира и чемпионкой US Open — 2021, решила тренироваться под руководством Турсунова.