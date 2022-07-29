Москва, 29 июля 2022, 14:53 — REGNUM Поддержка самых незащищённых слоев населения России в нынешних условиях позволит обеспечить необходимый уровень доходов неработающих пенсионеров и не допустить роста бедности населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство продолжает поддерживать регионы в обеспечении социальных обязательств и выделит более 10 млрд рублей для неработающих пенсионеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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