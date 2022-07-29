Москва, , 14:53 — REGNUM Поддержка самых незащищённых слоев населения России в нынешних условиях позволит обеспечить необходимый уровень доходов неработающих пенсионеров и не допустить роста бедности населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсионеры

«В выделении средств для поддержания неработающих пенсионеров важен момент, что 10 млрд рублей будут выделены регионам России.

Исполнение многих социальных обязательств возложены на регионы, но многим регионам очень сложно исполнять эти обязательства из-за дефицита региональных бюджетов.

Дополнительно выделенные средства дадут возможность поддержать тех пенсионеров, у которых доходы ниже прожиточного минимума», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство продолжает поддерживать регионы в обеспечении социальных обязательств и выделит более 10 млрд рублей для неработающих пенсионеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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