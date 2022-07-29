Москва, , 14:52 — REGNUM Кремль располагает определенной информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», заявил 29 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да», — сказал Песков

Таким образом он ответил на вопрос, запрашивал ли Кремль информацию по этому делу и есть ли данные, о каких именно нарушениях законодательства идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля российский Минюст направило в Басманный суд Москвы просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут».

Двадцать четвертого июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что для Израиля являются важными отношения с Россией, а закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них.

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