Москва, 29 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Эксперимент с курортным сбором нужно завершить досрочно на фоне трудностей нынешнего туристического сезона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по туризму разработал законопроект о распространении туристического (курортного) сбора на всю территорию России.

По словам Миронова, на фоне непростой ситуации, в которой оказались граждане, туристическая отрасль и экономика в целом, попытки лоббировать масштабные поборы недопустимы. Депутат напомнил, что от участия в эксперименте отказались в Крыму.

«Эксперимент с курортным сбором заканчивается в этом году, но с учетом трудностей сезона его нужно завершать прямо сейчас, досрочно. О расширении побора и заикаться не стоит. Нужно думать о том, как сделать отдых в России доступнее для ее граждан», — сказал Миронов.

Для этого он предлагает субсидировать билеты, перезапускать программу туристического кешбэка.

«Иначе по итогам сезона в выигрыше опять окажется все та же Турция», — заключил парламентарий.