Оттава, 29 июля 2022, 15:01 — REGNUM Канадский рэпер Nav (Наврадж Сингх Горая) выпустил новую песню под названием Never Sleep. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 29 июля.
Вместе с Nav в записи композиции поучаствовали его коллеги Travis Scott (Жак Уэбстер) и Lil Baby (Доминик Джонс). Центральной темой работы стало стремление авторов к самосовершенствованию и достижению целей.
Напомним, в 2022 году Nav планирует выпустить свой новый альбом под названием Demons Protected by Angels. Будущая пластинка станет четвёртым полноформатным релизом артиста.
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