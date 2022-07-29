Оттава, 29 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Канадский рэпер Nav (Наврадж Сингх Горая) выпустил новую песню под названием Never Sleep. Премьера работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 29 июля.

Кадр из интервью для Apple Рэпер Nav

Вместе с Nav в записи композиции поучаствовали его коллеги Travis Scott (Жак Уэбстер) и Lil Baby (Доминик Джонс). Центральной темой работы стало стремление авторов к самосовершенствованию и достижению целей.

Напомним, в 2022 году Nav планирует выпустить свой новый альбом под названием Demons Protected by Angels. Будущая пластинка станет четвёртым полноформатным релизом артиста.