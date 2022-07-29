Сочи, Краснодарский край, , 14:50 — REGNUM Поиски четырёх человек, смытых в Чёрное море во время непогоды 24 июня в Сочи, возобновлены. Об этом 29 июля сообщается в соцсети на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Чёрное море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«29 июля спасатели ЮРПСО МЧС России возобновили поиск людей, пропавших в море 24 июня», — говорится в сообщении.

Поиск ведут водолазы, на данный момент они исследуют устье реки Чемитоквадже.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в результате ливней, обрушившихся на Сочи, в море смыло два автомобиля с туристами из Ставрополья. В результате удалось спасти одного мужчину, две женщины были найдены погибшими. Ещё один мужчина и трое детей числятся пропавшими без вести.