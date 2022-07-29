Москва, 29 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. После 2024 года Россия начнёт процесс выхода из проекта Международной космической станции, однако когда точно это произойдёт, неизвестно. Этот процесс займёт некоторое время. Об этом 29 июля в эфире телеканала «Россия — 24» сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

NASA МКС

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«Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости», — указал он.

Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — »всё это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», подчеркнул Борисов.

«Но то, что мы начнём это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чём я доложил президенту», — добавил глава госкорпорации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиров Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года и начнёт формировать собственную орбитальную станцию.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что решение о продлении эксплуатации Международной космической станции будет приниматься Россией после 2024 года, исходя из технического состояния станции и планов по развертыванию национальной орбитальной станции.