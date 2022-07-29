Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 247 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 85 пациентов. Такие данные опубликованы на сайте «Стопкоронавирус. рф».

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

В действующие в Ростовской области инфекционные стационары за истекшие сутки госпитализировали 32 человека. Новых летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.

Всего в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 382 тыс. 152 человека, выписаны с выздоровлением 369 тыс. 623 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 тыс. 967 человек.