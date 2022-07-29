Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге находится под контролем и пока не требует введения новых ограничительных мер, сообщил 29 июля губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему», — заверил Беглов.

Глава Северной столицы уточнил, что в городе сформирован достаточный запас вакцины — свыше 370 тыс. комплектов. Развернут 181 пункт вакцинации, работают выездные прививочные бригады. Также Александр Беглов призвал горожан пройти ревакцинацию от коронавируса и отметил, что сейчас первично привито 3 млн 285 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в двух стационарах Петербурга из-за роста госпитализаций развернуто 170 коек, всего сейчас готово 1309 коек из которых заняты 975 (74,48%).

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