Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге находится под контролем и пока не требует введения новых ограничительных мер, сообщил 29 июля губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

«Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему», — заверил Беглов.

Глава Северной столицы уточнил, что в городе сформирован достаточный запас вакцины — свыше 370 тыс. комплектов. Развернут 181 пункт вакцинации, работают выездные прививочные бригады. Также Александр Беглов призвал горожан пройти ревакцинацию от коронавируса и отметил, что сейчас первично привито 3 млн 285 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в двух стационарах Петербурга из-за роста госпитализаций развернуто 170 коек, всего сейчас готово 1309 коек из которых заняты 975 (74,48%).