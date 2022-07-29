Тюмень, , 14:46 — REGNUM Житель Тюмени осуждён за подачу заявки об участии в «Бессмертном полку» с фотографией Адольфа Гитлера. Об этом сообщил 29 июля на пресс-конференции заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин.

Нацист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В отношении данного тюменца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий»), так как в апреле 2022 года он в интернете разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях российских войск на Украине. За то, что он направил заявку с фотографией Адольфа Гитлера для участия в «Бессмертном полку», суд рассмотрел дело о реабилитации нацизма.

«Лицу назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор был обжалован, пока в законную силу не вступил», — сообщил Александр Шорин.