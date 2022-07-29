Донецк, , 14:44 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был произведён в 13:18 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по статье «Геноцид» по факту обстрела киевскими боевиками поселка городского типа Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) ракетой «Точка-У» возбудит Генеральная прокуратура ЛНР.