Шолоховский район, Ростовская область, , 14:42 — REGNUM В Шолоховском районе Ростовской области столкнулись два транспортных средства — «Нива» и КамАЗ. За рулём легкового автомобиля находился 17-летний водитель. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 29 июля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария случилась около 9:00 мск в двух километрах от хутора Ващаевский. Травмы в результате ДТП получили подросток, находившийся за рулём «Нивы», и его пассажир 1959 года рождения. Оба были доставлены в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.