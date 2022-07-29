Москва, , 14:41 — REGNUM Олимпийская чемпионка 1956 года по гребле на байдарках Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

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«Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всём мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кислова скончалась 27 июля, причины смерти не уточняются. Прощание пройдёт 30 июля в Санкт-Петербурге.

В федерации выразили искренние соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки.

Кислова является также чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.