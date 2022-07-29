Уфа, 29 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Роботизированный животноводческий комплекс на 1,2 тысячи коров намерены построить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

УФССП по ЯО Ферма

Данный вопрос был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета региона. Инвестиционный проект планируют реализовать около села Зирган Мелеузовского района. Здесь планируют построить каркасные коровники с системой роботизированного доения, блок для хранения и распределения молока, вспомогательные сооружения.

Отмечается, что новый комплекс сможет перерабатывать 50 тонн молока ежесуточно, его планируют запустить в 2024 году, это позволит создать 42 новых рабочих места. На реализацию данного проекта планируется направить 1,2 млрд рублей.

Сообщается, что данному проект был присвоен статус приоритетного. Инвестору намерены возместить часть затрат на закупку племенного скота и сельхозтехники.