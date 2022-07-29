Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Дороги в центральной части Санкт-Петербурга будут перекрыты из-за мероприятий в День Военно-морского флота. Об этом 29 июля сообщили в городском комитете по транспорту.

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, городское движение транспорта будет ограничено из-за проведения главного военно-морского парада в акватории Невы. Для колонны кораблей Дворцовый мост разведут 30 июля в 18:00. Остальные — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты — с 7:00 до 14:00 31 июля.

Некоторые улицы перекроют уже в 18:00 30 июля. Среди них Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Адмиралтейский проспект и проезд, Биржевой проезд, Мраморный переулок и другие.

С утра в день проведения парада будет прекращено движение также по Невскому проспекту от Малой Морской до Садовой улицы, по Большой Морской улице, а также частично на Кирпичном переулке. С полным перечнем перекрытий можно ознакомиться на сайте городского правительства.

В комитете напоминают, что часть КАДа с 7:00 до 17:00 31 июля будет недоступна для проезда. Водители не смогут проехать по участку от развязки на пересечении с автомобильной дорогой к ММПК «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе.

Для разгрузки транспортного потока участок от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным на Западном скоростном диаметре с 10:00 до 14:00 31 июля.

Напомним, что генеральная репетиция военно-морского также ограничила движение транспорта в городе. Из-за этого на ЗСД было осложнено движение.

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