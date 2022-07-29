Москва, , 14:38 — REGNUM Венгрия является одной из наиболее зависимых от российского газа стран Евросоюза. Но закупка дополнительных объёмов газа для страны — это, прежде всего, забота о населении, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Так, за последние семь лет доля России в импорте природного газа составляла в среднем 51,5%, а в 2021 году объём закупок превысил $1,8 млрд, что является максимальным значением с 2015 года.

Другим важным поставщиком природного газа является Украина, которая обеспечивала транзит ресурса, обеспечивая около 17% импорта Венгрии.

Ограничения поставок газа по этому направлению нарушило систему энергобаланса и вынудило венгерское руководство искать способы наращивания добычи природного газа, возможности увеличения импорта, а также экономии электроэнергии.

Стремление Венгрии заключить соглашение с Газпромом на дополнительный объём газа является логичным и экономически целесообразным. Россия располагает необходимыми ресурсами для увеличения экспорта, но вопрос в том, может ли быть организована перекачка дополнительных 700 млн кубометров газа.

Но глобально странам ЕС важно определиться, насколько они заинтересованы в преодолении проблемы энергетического кризиса, для которого необходимо отказываться от санкционной политики и восстанавливать связи с РФ.

Но поскольку отдельные члены ЕС в целом самодостаточны в обеспечении работы своей энергосистемы, например, Франция, или не столь зависимы от российских энергоресурсов, как Венгрия и Германия, то решение проблемы может затянуться», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия рассчитывает этим летом заключить с Россией контракт на закупку 700 млн кубометров газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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