Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Грузия могла быть втянута в вооружённый конфликт России и Украины. Об этом 29 июля заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Правительство Грузии

«Наше правительство сумело избежать самого большого испытания, которое могло произойти с нашей страной — это война», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что теперь будет работать над укреплением отношений Грузии с США и ЕС. Он также заявил, что республика не собирается сворачивать с курса евроинтеграции, а заявления об обратном являются «спекуляциями».

Напомним, ранее депутаты парламента Грузии, вышедшие из правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе обвинили посла США Келли Дегнан в подстрекательстве грузинских властей к войне с РФ. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы дать оппозиции, желающей развязать войну, повод дестабилизировать ситуацию в стране и совершить переворот.

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