Сасово, Рязанская область, , 14:41 — REGNUM Уникальный 120-тонный станок для госкорпорации «Роскосмос» изготовили на станкостроительном заводе в Сасово Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства региона.

Станок для «Роскосмоса» https://www.ryazangov.ru

Тяжёлый токарный обрабатывающий центр по заказу госкорпорации впервые был представлен премьеру Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка» в 2021 году. Станок разработан в собственном конструкторском бюро сасовского завода, он полностью произведён из отечественных комплектующих, в том числе и его система управления. Общая длина оборудования 25 метров, масса 120 т, диаметр обрабатываемой заготовки — до 1,8 м.

«Подобные тяжелые станки применяются для обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов, таких как титан или высоколегированные стали, а также крупногабаритных или длинномерных заготовок. В России нет других производителей подобных тяжелых станков, в мире их производят всего несколько заводов», — уточнили в правительстве.

Подобный станок, но меньшего размера, ранее был отправлен заводом на одно из предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».