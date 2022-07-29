Москва, 29 июля 2022, 14:37 — REGNUM 29 июля в Московском Политехе завершилась третья «Университетская смена», в рамках которой вуз организовал дополнительную общеразвивающую программу «Инженерия Московского Политеха» для 20 подростков из ЛНР. Университетские смены проходят при поддержке Минобразования России.
Образовательная смена длилась с 20 по 29 июля, в течение 10 дней подростки учились, ходили на экскурсии, занимались спортом и творчеством. В первый день после знакомства с руководителями и участниками образовательного мероприятия, школьники приняли участи в квест-игре по главному корпусу университета.
Помимо образовательного блока ребята занимались спортом и творчеством. За время «Университетской смены» им удалось посетить актерские тренинги, танцевальные мастер-классы и спектакль «Варшавская мелодия» «Творческой мастерской» Московского Политеха, пройти веревочный курс от кураторов университета, а также поиграть в командные игры — баскетбол, волейбол и футбол.
Кроме того, для школьников организовали экскурсионную программу, во время которой они познакомились с учебными лабораториями Московского Политеха, посетили выставочный комплекс ВДНХ и Музей Победы на Поклонной горе, а также прогулялись по столице.
За время смены ребята изучили технологи аддитивного производства и 3D-печати, пробовали решать задачи методами ТРИЗ. Участники смены узнали о биологических и химических методах исследования объектов, а также получили знания в сфере электротехники и программирования, которые применили на инженерной практике.
В культурном блоке программы ребята прослушали лекции, посвященные истории, традициям и национальным ценностям России. Подростки также побывали в тренингах, развивающих их профессиональные навыки, в том числе, на занятиях по развитию коммуникативных способностей и уроках по тайм-менеджменту и конфликтологии.
«Университетские смены» — проект для школьников из ДНР и ЛНР, организованный Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения Российской Федерации. Во время летних каникул более 10 тыс. подростков из Донецкой и Луганской народных республик пройдут тематические образовательные программы российских вузов, а также ближе узнают культурные и исторические особенности регионов нашей страны.
Всего до начала нового учебного года планируется провести пять «Университетских смен». Во время летних каникул проект реализуют в 40 вузах страны.