Москва, 29 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. 29 июля в Московском Политехе завершилась третья «Университетская смена», в рамках которой вуз организовал дополнительную общеразвивающую программу «Инженерия Московского Политеха» для 20 подростков из ЛНР. Университетские смены проходят при поддержке Минобразования России.

Московский Политех

Образовательная смена длилась с 20 по 29 июля, в течение 10 дней подростки учились, ходили на экскурсии, занимались спортом и творчеством. В первый день после знакомства с руководителями и участниками образовательного мероприятия, школьники приняли участи в квест-игре по главному корпусу университета.

Помимо образовательного блока ребята занимались спортом и творчеством. За время «Университетской смены» им удалось посетить актерские тренинги, танцевальные мастер-классы и спектакль «Варшавская мелодия» «Творческой мастерской» Московского Политеха, пройти веревочный курс от кураторов университета, а также поиграть в командные игры — баскетбол, волейбол и футбол.

Кроме того, для школьников организовали экскурсионную программу, во время которой они познакомились с учебными лабораториями Московского Политеха, посетили выставочный комплекс ВДНХ и Музей Победы на Поклонной горе, а также прогулялись по столице.

За время смены ребята изучили технологи аддитивного производства и 3D-печати, пробовали решать задачи методами ТРИЗ. Участники смены узнали о биологических и химических методах исследования объектов, а также получили знания в сфере электротехники и программирования, которые применили на инженерной практике.

В культурном блоке программы ребята прослушали лекции, посвященные истории, традициям и национальным ценностям России. Подростки также побывали в тренингах, развивающих их профессиональные навыки, в том числе, на занятиях по развитию коммуникативных способностей и уроках по тайм-менеджменту и конфликтологии.

«Подводя итоги «Университетской смены», можно сказать, что, во-первых, мы провели образовательную смену. Смогли научить ребят чему-то новому по программе, разработанной в университете «Инженерия Московского Политеха». Во-вторых, школьники погрузились в активную студенческую жизнь. Они жили в режиме хорошего активиста: утром и днем были на парах, а вечернее время было занято досугом — спортом, тренингами, походами в театр, экскурсии. Они хорошо совмещали учебную и внеучебную деятельность. Именно успешное сочетание этих направлений отличает Московский Политех», — рассказал Самвел Микиртычев , заместитель начальника управления по воспитательной и социальной работе Московского Политеха.

«Университетские смены» — проект для школьников из ДНР и ЛНР, организованный Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения Российской Федерации. Во время летних каникул более 10 тыс. подростков из Донецкой и Луганской народных республик пройдут тематические образовательные программы российских вузов, а также ближе узнают культурные и исторические особенности регионов нашей страны.

Всего до начала нового учебного года планируется провести пять «Университетских смен». Во время летних каникул проект реализуют в 40 вузах страны.