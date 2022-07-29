Москва, , 14:36 — REGNUM После 2024 года Россия начнёт выходить из проекта Международной космической станции. Об этом 29 июля сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Юрий Борисов Government.ru

В эфире телеканала «Россия 24» Борисов рассказал, что процесс выхода из проекта займёт время. По его словам, Россия пока не предупреждала о выходе, поскольку пока в этом нет необходимости.

«Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — всё это зависит, на самом деле, в том числе от состояния, работоспособности самой МКС, — сказал глава Роскосмоса. — Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета, о чем я доложил президенту».