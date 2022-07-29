Песков ответил на вопрос о банке для оплаты СПГ с «Сахалина-2»
Москва, 29 июля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Определять банки для оплаты сжиженного природного газа с «Сахалина-2» не прерогатива Кремля, заявил 29 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Это никак не прерогатива Кремля — определять банки, заниматься такими коммерческими вопросами. Просьба все-таки обращаться к оператору», — заявил Песков журналистам.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что покупатели СПГ проекта «Сахалин-2» получили требование проводить оплату через российский банк.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии поставили задачу наполнить газовые хранилища на 95% к 1 ноября, однако эксперты сомневаются в реалистичности этих планов.
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