Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM В больнице Санкт-Петербурга дополнительно развернули 50 коек для пациентов с COVID-19, сообщили 29 июля в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки число госпитализаций больных с ковидом вновь возросло. На стационарном лечении в Северной столице размещены 975 больных (+29 пациентов относительно прошлых суток).

«С сегодняшнего дня развёрнуто 50 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в Городской больнице №20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2)», — уточнили в комздраве.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что из-за роста госпитализаций в части корпуса-трансформера Госпиталя ветеранов войн (ГВВ) на Васильевском острове развернули 120 коек для пациентов с коронавирусом.

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