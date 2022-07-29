Орел, 29 июля 2022, 14:33 — REGNUM Начальник кафедры уголовного процесса Орловского юридического института имени В. В. Лукьянова подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет
Следственный комитет
Sledcom.ru

Как полагает следствие, подозреваемый в 2017–2021 годах пригласил для преподавательской деятельности на кафедру в качестве совместителей нескольких специалистов экспертных учреждений области. Однако «он ненадлежащим образом организовал участие специалистов в учебном процессе, в связи с чем, вопреки своим должностным обязанностям, давал подчиненным ему адъюнктам кафедры заведомо незаконные указания о проведении лекционных и семинарских занятий, которые фактически должны были проводиться совместителями».

В результате, считают следователи, адъюнкты были принудительно привлечены подозреваемым к преподавательской деятельности, а курсантам института предоставлены неквалифицированные образовательные услуги.

В отношении начальника кафедры, а также иных лиц проводятся следственные действия.