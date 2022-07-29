Орел, , 14:33 — REGNUM Начальник кафедры уголовного процесса Орловского юридического института имени В. В. Лукьянова подозревается в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как полагает следствие, подозреваемый в 2017–2021 годах пригласил для преподавательской деятельности на кафедру в качестве совместителей нескольких специалистов экспертных учреждений области. Однако «он ненадлежащим образом организовал участие специалистов в учебном процессе, в связи с чем, вопреки своим должностным обязанностям, давал подчиненным ему адъюнктам кафедры заведомо незаконные указания о проведении лекционных и семинарских занятий, которые фактически должны были проводиться совместителями».

В результате, считают следователи, адъюнкты были принудительно привлечены подозреваемым к преподавательской деятельности, а курсантам института предоставлены неквалифицированные образовательные услуги.

В отношении начальника кафедры, а также иных лиц проводятся следственные действия.