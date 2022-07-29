Уфа, 29 июля 2022, 14:36 — REGNUM Психологическую экспертизу водителей автобусов предложил проводить председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом он сообщил 29 июля на своей странице в социальной сети.
Толкачев напомнил, что в июле в Башкирии произошло несколько резонансных ДТП с тяжелыми последствиями.
«Ситуации разные, и привести их к общему знаменателю довольно сложно, но во всех случаях мы имеем дело с нарушением правил дорожного движения. Сыграл роковую роль и человеческий фактор», — отметил он.
Спикер республиканского парламента отметил, что нужно повышать качество подготовки всех водителей и особенно водителей категории D.
«Стоит проработать вопрос и об их предварительной психологической экспертизе. Водитель автобуса должен быть не только психически здоров, но и психологически устойчив, иметь хорошую скорость реакции. Это важный фактор безопасности, который не следует оставлять без внимания», — сообщил Толкачев.
Он отметил, что никакой закон не может решить проблему и не способен исключить влияния человеческого фактора, при этом необходимо стремиться к тому, чтобы свести вероятность трагедий к минимуму.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек.
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