Уфа, 29 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Психологическую экспертизу водителей автобусов предложил проводить председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом он сообщил 29 июля на своей странице в социальной сети.

vylip Водитель автобуса

Толкачев напомнил, что в июле в Башкирии произошло несколько резонансных ДТП с тяжелыми последствиями.

«Ситуации разные, и привести их к общему знаменателю довольно сложно, но во всех случаях мы имеем дело с нарушением правил дорожного движения. Сыграл роковую роль и человеческий фактор», — отметил он.

Спикер республиканского парламента отметил, что нужно повышать качество подготовки всех водителей и особенно водителей категории D.

«Стоит проработать вопрос и об их предварительной психологической экспертизе. Водитель автобуса должен быть не только психически здоров, но и психологически устойчив, иметь хорошую скорость реакции. Это важный фактор безопасности, который не следует оставлять без внимания», — сообщил Толкачев.

Он отметил, что никакой закон не может решить проблему и не способен исключить влияния человеческого фактора, при этом необходимо стремиться к тому, чтобы свести вероятность трагедий к минимуму.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли шесть человек.