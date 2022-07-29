Донецк, 29 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона должна помочь Луганской и Донецкой Народным Республикам с восстановлением социальных объектов и домов.