Мурманск, 29 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Елизавета подала документы в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

Https://vk.com/chibis.andrey Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с семьей

«В последнее время миропорядок меняется кардинально. Наши дети это тоже чувствуют и хотят вносить свой посильный вклад в будущее страны. Лиза очень любит историю и обществознание, поэтому старейший университет России выбрала не случайно — с факультета «Глобальные процессы и дипломатия» выпустился не один десяток федеральных и региональных экспертов», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь забайкальского замгубернатора заняла в МГИМО бюджетное место по целевому направлению окружной администрации.