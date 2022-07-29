Омск, 29 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Омские полицейские установили личность матери оставленного новорождённого. Ей оказалась 30-летняя омичка, сообщили в региональном управлении МВД России по Омской области.

Отто Дикс. Новорождённый (фрагмент). 1927

Напомним, что накануне неизвестный мужчина привез в роддом новорождённого ребёнка. Он сказал, что нашёл его на остановке общественного транспорта в посёлке Солнечном.

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«В течение суток установили личность мужчины, приходившего в роддом, а также личность матери новорождённого, — уточнили в полиции. — Предварительно установлено, что 30-летняя омичка, в тайне от родственников, родила ребёнка дома и решила отказаться от сына в виду якобы тяжелого материального положения. Мужчина, который привёз малыша в медицинское учреждение, её знакомый, именно к нему омичка обратилась за помощью и попросила забрать её новорожденного сына».

Сейчас ребёнок находится в больнице. Его судьбой будут заниматься органы опеки и попечительства.