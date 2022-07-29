Ижевск, 29 июля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Из психоневрологического интерната в Удмуртии сбежали три пациента. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дом-интернат для престарелых

«Три получателя социальных услуг самовольно покинули территорию психоневрологических интернатов, перебравшись через забор в непросматриваемом месте», — говорится в сообщении. Сбежавшие страдают психическими расстройствами, недееспособны.

Двух сбежавших 1986 и 1991 годов рождения разыскали сотрудники региональных управлений МВД и МЧС на их прежних местах жительства, местонахождение еще одного пациента по-прежнему неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в мае текущего года поймали особо опасного 29-летнего преступника. Мужчина сбежал из психиатрической больницы № 3.

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