Элиста, , 14:26 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 40 человек, выписаны с выздоровлением четыре ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 29 июля.

Ведётся подготовка к приёму пациентов с коронавирусом Donland.ru

Лечение в инфекционном стационаре получают 48 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние одного человека врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 52 369 носителей коронавируса, вылечились 51 057 ковид-пациентов. Зарегистрировано 843 летальных исхода среди заболевших COVID-19.