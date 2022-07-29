Кишинёв, 29 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, заявляя о возможной войне с Россией, пытается отлечь сограждан от реальных экономических проблем, а также действует в интересах Запада. Об этом 29 июля заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Агрессивная и воинственная риторика президента, спикера парламента и премьер-министра объясняется иностранными военными интересами, а также интересами политического выживания партии «Действие и солидарность». Власти уже открыто говорят о втягивании Молдовы в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет», — сказал Додон.

Он заявил, что действующая власть готова ради Запада и сохранения позиций втянуть страну в конфликт и воевать «до последнего молдаванина», но фронт отравят простых граждан, а не детей руководителей. Додон отметил, что Молдавии нужен нейтралитет, а не война.

«Если Майя Санду не понимает этого и не может принести хорошие времена, она должна уйти, а не жертвовать жизнями и благополучием людей», — отметил экс-президент.

Напомним, сегодня, 29 июля Санду заявила, что в Молдавии ожидают «атаки» со стороны РФ и готовятся обратиться за помощью к Румынии в этом случае.