София, 29 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Действующее техническое правительство Болгарии представило на рассмотрение Еврокомиссии (ЕК) окончательный вариант продовольственной программы страны, рассчитанной на период с 2022-го по 2027-й годы. Об этом 29 июля сообщает БНР.

Болгария

Согласно официальной информации, документ предусматривает масштабный план предоставления финансовой помощи и других видов гуманитарной поддержки для малоимущих слоев населения Болгарии.

Предполагается, что в течение ближайшего времени более 500 тыс. болгар станут регулярно получать продуктовые наборы, состоящие из картофеля, фасоли, крупы, подсолнечного масла и хлеба. Кроме того, более 40 тыс. семьям будут выделены денежные средства из расчетов на основные продукты питания. Власти на местах также обязались материально поддерживать ряд сельскохозяйственных производителей и торговые структуры, реализующие болгарскую сельхозпродукцию.

На соответствующие цели из болгарских активов Евросоюза планируется выделить 412 млн левов ($214 млн). Решение по данному вопросу ЕК должна принять до 10 августа текущего года.