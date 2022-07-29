Луганск, , 14:24 — REGNUM Уголовное дело по статье «Геноцид» по факту обстрела киевскими боевиками поселка городского типа Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) ракетой «Точка-У» возбудит Генеральная прокуратура ЛНР. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Уточняется, что Генеральный прокурор республики дал поручение следователям выехать на место обстрела, чтобы задокументировать совершённое украинскими нацистами преступление.

«По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскосмос может изменить стратегию по мере необходимости.