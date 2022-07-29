Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM Участок федеральной трассы А-180 «Нарва» в части Красносельского шоссе Санкт-Петербурга от кольцевой автомобильной дороги (КАД) до Гореловского путепровода планируется сделать шестиполосным, сообщило 29 июля издание «Деловой Петербург».

Федеральная трасса А-180 «Нарва». Участок 45 — 53 км пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

В планах у Дирекции транспортного строительства комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, помимо расширения дороги до шести полос, построить на участке местные проезды, устроить «карманы» на остановках общественного транспорта и велодорожек.

Отметим, что сейчас узкое Красносельское шоссе зажато обновлёнными Гореловским и Лиговским путепроводами. Дорога также исчерпала свои ресурсы и тормозит движение, ввиду чего в КРТИ планировали ее реконструкцию на 2023–2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в июле 2020 года был запущен новый Гореловский путепровод, который начали строить в 2017 году заместо старого, исчерпавшего к тому времени свои ресурсы. Через год, в сентябре 2021 года, был запущен Лиговский путепровод, который вывел транспорт в обход Красного села.

Напомним, федеральная автомобильная дорога А180 «Нарва», соединяющая Санкт-Петербург — Ивангород (Ленобласть) — граница с Эстонией (Евросоюз), является частью европейского маршрута E-20. На основном протяжении имеет две полосы.

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