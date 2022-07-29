Салехард, 29 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Два снегоболотохода «Витязь», построенные по специальному заказу «Газпромнефть-Ямала», поступили на Новопортовское месторождение. Об этом сообщают Вести Ямал.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Специально разработанные вездеходы-амфибии предназначены для работы в условиях сурового северного климата. Модернизированные транспортеры изготовлены на заводе «Витязь» в Башкирии. Спецтехника необходима для обслуживания газопровода «Газ Ямала» через Обскую губу.

Снегоболотоходы оснастили краном-манипулятором грузоподъемностью 25 тонн, сварочным и газопламенным оборудованием и грузовой платформой.

«В такой комплектации снегоболотоходы способны быстро доставить необходимую технику и материалы к месту ремонта, что позволит специалистам оперативно провести необходимые работы <…> Техника общей массой свыше 40 тонн передвигается со скоростью 40 км/ч, преодолевает любые препятствия, при уровне воды выше 1,8 м способна передвигаться вплавь», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Северодвинск на территории «Севмаша» состоялась торжественная церемония закладки подводного аппарата проекта 03 660 «Ясон». Заказчиком является компания «Газпром».

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