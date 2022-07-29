Смоленск, 29 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Комиссии по благоустройству будут сформированы во всех муниципальных образованиях Смоленской области. Об этом 29 июля в телеграм-канале написал губернатор Алексей Островский.

Василий Иванов ИА REGNUM Лопатинский сад. Смоленск

Глава региона отметил, что комиссии будут сформированы «в самое ближайшее время», а в их состав должны войти представители районных администраций, ОНФ, Общественной палаты, активисты-общественники, блогеры, журналисты, представители ГЖИ и регоператора по обращению с ТКО.

«Исходя из аналитики, которую мне регулярно готовят специалисты ЦУРа, а также комментариев в соцсетях, вижу, что далеко не везде работа по благоустройству территорий и, как следствие, контроль за оперативной реализацией моих поручений, касающихся этого направления деятельности органов местного самоуправления, выстроены должным образом. Речь идет о покосах травы, оборудовании контейнерных площадок, содержании придомовых территорий, воинских захоронений, вывозе мусора, поддержании в надлежащем состоянии детских площадок, обустройстве пляжей», — пояснил своё решение губернатор.

Глава региона рассчитывает, что создание комиссий на местах поможет сделать работу по благоустройству более эффективной. Первые отчёты глав муниципалитетов по данному вопросу должны быть представлены губернатору в сентябре.

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