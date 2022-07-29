Красногорск, 29 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Школьные каникулы на территории Подмосковья пройдут по единому графику — по триместрам. Об этом 29 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Как отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, с 2021 года все школы области перешли на модульную систему обучения.

«В этом году такая система сохраняется. Таким образом, при пятидневной учебной неделе в школах будет 164 учебных дня и 37 дней — каникулы. С расписанием каникул можно ознакомиться в своей школе», — сказала Каклюгина.

По её словам, в 2022-2023 учебном году каникулы пройдут в периоды с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 декабря по восьмое января, с 20 по 26 февраля, с 3 по 9 апреля.