Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Компания MGM в результате соглашения с Amazon лишилась прав на экранизацию франшизы Tomb Raider. Об этом 29 июля сообщило издание The Hollywood Reporter.

Постер х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт», реж. Роар Утхауг, США, 2018 г

По данным источника, в настоящий момент различные студии пытаются приобрести права на проект. Также отмечается, что производство сиквела «Лары Крофт» приостановлено, а роль главной героини больше не будет исполнять Алисия Викандер.

Напомним, впервые о разработке сиквела экранизации «Tomb Raider: Лара Крофт» заговорили в 2018 году. Режиссёром картины тогда была назначена Миша Грин («Страна Лавкрафта»).

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